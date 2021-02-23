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Подозрительно тихий после прогулки пес насторожил хозяйку, и не зря – смешное видео

Подозрительно тихий после прогулки пес насторожил хозяйку, и не зря – смешное видео

photo: @kseniklena / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (629)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210223/250969926/Podozritelno-tikhiy-posle-progulki-pes-nastorozhil-khozyayku-i-ne-zrya--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ворчание питомца из-за недоверия к нему хозяйки бесценно – такого предательства он не ожидал.

 

На кадрах видно, как девушка поднимается со своим питомцем по кличке Арни по лестничкой клетке и подмечает, что он слишком тихий. Услышав это, пес пытается пойти дальше, словно ничего не происходит и все хорошо. Однако девушка приказывает остановиться. Чутье ее не подвело – Арни что-то нашел на улице и ловко спрятал это у себя в пасти. После того, как его заставили выплюнуть гадость, он обиженно ушел вверх и на замечание хозяйки даже ответил недовольным ворчанием.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (629)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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