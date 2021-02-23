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Рыжий кот

Олицетворяющий усталость после рабочего дня кот развеселил Сеть – видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (629)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210223/250976136/Olitsetvoryayuschiy-ustalost-posle-rabochego-dnya-kot-razveselil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Глядя на рыжего красавца, любой захочет стать котом, ведь он делает именно то, о чем все мечтают.

 

На кадрах видно, как у одной из стен комнаты лежит большой пышный белый пуфик. Через несколько секунд в кадре появляется рыжий кот по имени Степа, проносящийся по комнате со скоростью света и плюхающийся на мягкий пуфик. Пользователи Сети отметили, что вид сзади смотрится шикарно, и с этим трудно поспорить – расслабленный котик выглядит потрясающе. Знал бы пушистый, как много людей мечтают быть на его месте.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (629)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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