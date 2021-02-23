Олицетворяющий усталость после рабочего дня кот развеселил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Глядя на рыжего красавца, любой захочет стать котом, ведь он делает именно то, о чем все мечтают.

На кадрах видно, как у одной из стен комнаты лежит большой пышный белый пуфик. Через несколько секунд в кадре появляется рыжий кот по имени Степа, проносящийся по комнате со скоростью света и плюхающийся на мягкий пуфик. Пользователи Сети отметили, что вид сзади смотрится шикарно, и с этим трудно поспорить – расслабленный котик выглядит потрясающе. Знал бы пушистый, как много людей мечтают быть на его месте.

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