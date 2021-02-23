Заботливая собака всегда зовет пожилого пса обедать и не начинает без него – милое видео

Из-за возраста у старика появились проблемы со слухом, поэтому его приходится звать по-другому.

На кадрах видно, как хозяйка зовет свою собаку породы французский бульдог по кличке Норма и говорит, что пришло время кушать, и просит позвать Чарли. Чарли – 15-летний пес, который из-за старости испытывает проблемы со слухом. Норма же послушно бежит через комнату, запрыгивает на диван и начинает искать приятеля, попутно громко лая и подзывая его к себе. Наконец, когда Чарли приходит, она сначала убеждается в том, что тот начинает кушать, и только после этого начинает сама. И так, по словам хозяйки, проходит каждый прием пищи.

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