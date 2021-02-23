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Собака всегда зовет пожилого пса обедать и не начинает без него – милое видео

Заботливая собака всегда зовет пожилого пса обедать и не начинает без него – милое видео

photo: @thuginpuggin / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (630)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250976993.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210223/250977109/Zabotlivaya-sobaka-vsegda-zovet-pozhilogo-psa-obedat-i-ne-nachinaet-bez-nego--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Из-за возраста у старика появились проблемы со слухом, поэтому его приходится звать по-другому.

 

На кадрах видно, как хозяйка зовет свою собаку породы французский бульдог по кличке Норма и говорит, что пришло время кушать, и просит позвать Чарли. Чарли – 15-летний пес, который из-за старости испытывает проблемы со слухом. Норма же послушно бежит через комнату, запрыгивает на диван и начинает искать приятеля, попутно громко лая и подзывая его к себе. Наконец, когда Чарли приходит, она сначала убеждается в том, что тот начинает кушать, и только после этого начинает сама. И так, по словам хозяйки, проходит каждый прием пищи.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (630)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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