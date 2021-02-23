Выдержка и терпение большой семьи собак выходить гулять по очереди удивили Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как доказать кому, что ты очень хороший дрессировщик, эффектными действиями? Примерно вот так.

На кадрах видно, как девушка открывает дверь в помещение, где смирно сидят десять собак, большинство из которых породы бордер-колли. Когда хозяйка называет кличку питомца, он получает право выходить на улицу. Удивляет, как воспитанно песики ждут своей очереди. Правда, за исключением Кэша (белый пес) – он так и рвется выйти гулять и держится из последних сил. Пользователи Сети удивились такой дрессировке и похвалили хозяйку.

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