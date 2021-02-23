Выдержка и терпение большой семьи собак выходить гулять по очереди удивили Сеть – видео

Как доказать кому, что ты очень хороший дрессировщик, эффектными действиями? Примерно вот так.
How to Show Someone You're into Dog Training Without Telling ThemОпубликовано ViralHog Среда, 13 января 2021 г.
На кадрах видно, как девушка открывает дверь в помещение, где смирно сидят десять собак, большинство из которых породы бордер-колли. Когда хозяйка называет кличку питомца, он получает право выходить на улицу. Удивляет, как воспитанно песики ждут своей очереди. Правда, за исключением Кэша (белый пес) – он так и рвется выйти гулять и держится из последних сил. Пользователи Сети удивились такой дрессировке и похвалили хозяйку.
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