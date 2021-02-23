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Выдержка и терпение большой семьи собак выходить гулять по очереди удивили Сеть – видео

Выдержка и терпение большой семьи собак выходить гулять по очереди удивили Сеть – видео

photo: @sostarbcs / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (631)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250979326.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210223/250979372/Vyderzhka-i-terpenie-bolshoy-semi-sobak-vykhodit-gulyat-po-ocheredi-udivili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как доказать кому, что ты очень хороший дрессировщик, эффектными действиями? Примерно вот так.

How to Show Someone You're into Dog Training Without Telling ThemОпубликовано ViralHog Среда, 13 января 2021 г.

 

На кадрах видно, как девушка открывает дверь в помещение, где смирно сидят десять собак, большинство из которых породы бордер-колли. Когда хозяйка называет кличку питомца, он получает право выходить на улицу. Удивляет, как воспитанно песики ждут своей очереди. Правда, за исключением Кэша (белый пес) – он так и рвется выйти гулять и держится из последних сил. Пользователи Сети удивились такой дрессировке и похвалили хозяйку.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (631)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео


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