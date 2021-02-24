"С ума сошла?": девушка засыпала миску кота кучей корма – видео его бесценной реакции

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Судя по взгляду питомца, он считает хозяйку сумасшедшей, а его мордочка передает всю гамму эмоций.

На кадрах видно, как кот стоит перед своей миской, в которую хозяйка вот-вот должна насыпать корм. Ничего не предвещает беды, и пушистый готовится к трапезе, однако ее приходится отложить. Хозяйка разыгрывает своего питомца и сыпет корм в миску без остановки, из-за чего она заполняется и еда сыпется уже на пол. Кот же смотрит на все это с ошеломленными глазами и с поджатыми ушками, глядя то на еду, то на хозяйку, и пятится назад.

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