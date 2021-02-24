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Кошка

Хозяйка решила облизнуть кошку искусственным языком – видео реакции питомца

© CC BY 2.0 / Austin White / More Leo!
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (634)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210224/250981523/Khozyayka-reshila-obliznut-koshku-iskusstvennym-yazykom--video-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кошки по своей природе прямолинейны – по их виду сразу можно сделать вывод об их чувствах.

licking cats with fake tongueОпубликовано 9GAG Пятница, 19 февраля 2021 г.

 

На кадрах видно, как девушка взяла в зубы искусственный язык и потянулась облизывать никого не трогающую лежащую кошку. Пушистой это совсем не понравилось и она пыталась отодвинуться, скорчив моду, чтобы увернуться. В итоге ей даже пришлось встать и уйти. Но девушка так просто не сдалась и стала гнаться за питомцем. В результате пушистой пришлось смириться и дать себя "облизывать". А был ли у нее другой выбор?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (634)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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