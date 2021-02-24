Хозяйка решила облизнуть кошку искусственным языком – видео реакции питомца

Кошки по своей природе прямолинейны – по их виду сразу можно сделать вывод об их чувствах.

На кадрах видно, как девушка взяла в зубы искусственный язык и потянулась облизывать никого не трогающую лежащую кошку. Пушистой это совсем не понравилось и она пыталась отодвинуться, скорчив моду, чтобы увернуться. В итоге ей даже пришлось встать и уйти. Но девушка так просто не сдалась и стала гнаться за питомцем. В результате пушистой пришлось смириться и дать себя "облизывать". А был ли у нее другой выбор?

Смотрите на видео также: