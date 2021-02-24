12:24 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Кот решил помочь хозяину с распаковкой подарков, но случайно сломал себя – видео

Кот решил помочь хозяину с распаковкой подарков, но случайно "сломал" себя – видео

photo: @biscuitbutch / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (634)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250981735.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210224/250981771/Kot-reshil-pomoch-khozyainu-s-raspakovkoy-podarkov-no-sluchayno-slomal-sebya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Нет ничего смешнее того, как кошки без чьей-либо помощи сами себе создают кучу проблем.

 

На кадрах видно, как рыжий кот помогает парню, сидящему рядом с новогодней елкой, с распаковкой рождественских подарков. В принципе, хозяин мог бы и сам, но любопытный питомец всегда готов быть рядом. В результате он случайно лепит себе на морду скотч, а вот отцепить его лапами не получается. Такое развитие событий "ломает" питомца, который тянется и пятится назад, в конце концов падая. К счастью, хозяин решил помочь пушистому взамен и спас его.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (634)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться