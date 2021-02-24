Кот решил помочь хозяину с распаковкой подарков, но случайно "сломал" себя – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Нет ничего смешнее того, как кошки без чьей-либо помощи сами себе создают кучу проблем.

На кадрах видно, как рыжий кот помогает парню, сидящему рядом с новогодней елкой, с распаковкой рождественских подарков. В принципе, хозяин мог бы и сам, но любопытный питомец всегда готов быть рядом. В результате он случайно лепит себе на морду скотч, а вот отцепить его лапами не получается. Такое развитие событий "ломает" питомца, который тянется и пятится назад, в конце концов падая. К счастью, хозяин решил помочь пушистому взамен и спас его.

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