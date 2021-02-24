Говорящий кот просит хозяина открыть дверь, чтобы он мог подраться с сородичем – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Когда на кону стоит репутация "грозы района", даже по-человечески приходится заговорить.

На кадрах видно, как говорящий кот Яков прислонился к двери с выходом на улицу. С другой стороны в такой же позе стоит рыжий уличный кот. Внезапно Яков произносит звуки, похожие на затяжное "открой". Он повторяет из раза в раз и даже иногда добавляет слово "мне". Стоит отметить, что хозяева поступили правильно, не открыв дверь, иначе завязалась бы жестокая драка. А там, может, и новые слова бы посыпались.

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