Говорящий кот просит хозяина открыть дверь, чтобы он мог подраться с сородичем – видео

На кадрах видно, как говорящий кот Яков прислонился к двери с выходом на улицу. С другой стороны в такой же позе стоит рыжий уличный кот. Внезапно Яков произносит звуки, похожие на затяжное "открой". Он повторяет из раза в раз и даже иногда добавляет слово "мне". Стоит отметить, что хозяева поступили правильно, не открыв дверь, иначе завязалась бы жестокая драка. А там, может, и новые слова бы посыпались.
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