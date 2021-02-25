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Ревнивая утка не дает хозяйке погладить собаку – забавное видео

Ревнивая утка не позволяет хозяйке гладить собаку – смешное видео

photo: ducksmakegreatpets / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (636)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210225/250995572/Revnivaya-utka-ne-pozvolyaet-khozyayke-gladit-sobaku--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Домашние животные часто дружат друг с другом, но такую сильную ревность увидеть можно не каждый раз.

На кадрах видно, как утка лежит рядом с ретривером, положив на него свою длинную шею. Когда хозяйка подходит к животным и пытается погладить собаку, птица моментально вскакивает и пытается ущипнуть женщину за руку. К тому же пернатый крякает, словно предупреждает, больше не подходить к его другу. Вот она, настоящая дружба и защита.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (636)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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