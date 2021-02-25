Ревнивая утка не позволяет хозяйке гладить собаку – смешное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Домашние животные часто дружат друг с другом, но такую сильную ревность увидеть можно не каждый раз.

На кадрах видно, как утка лежит рядом с ретривером, положив на него свою длинную шею. Когда хозяйка подходит к животным и пытается погладить собаку, птица моментально вскакивает и пытается ущипнуть женщину за руку. К тому же пернатый крякает, словно предупреждает, больше не подходить к его другу. Вот она, настоящая дружба и защита.

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