Ревнивая утка не позволяет хозяйке гладить собаку – смешное видео

На кадрах видно, как утка лежит рядом с ретривером, положив на него свою длинную шею. Когда хозяйка подходит к животным и пытается погладить собаку, птица моментально вскакивает и пытается ущипнуть женщину за руку. К тому же пернатый крякает, словно предупреждает, больше не подходить к его другу. Вот она, настоящая дружба и защита.
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