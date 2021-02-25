Смешные попытки щенка отбить кроватку у кота позабавили Сеть – видео

До последнего невозможно понять, кто же все-таки станет обладателем этого мягкого трона.

На кадрах видно, как щенок настойчиво пытается зубами сдвинуть с места свой лежак, который занял кот. В свою очередь, пушистого совсем ничего не смущает, и он гордо смотрит на замучившегося приятеля. Спустя долгие минуты стараний, песик все же получает обратно кроватку – коту все это надоедает, и он уходит. Однако через некоторое время ситуация снова повторилась, и можно увидеть, как щенок во второй раз пытается забрать себе лежак. Но теперь кот не бездействует, а атакует в ответ. В конце концов победа снова за песиком.

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