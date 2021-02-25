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Щенок пытается отбить у вредного кота свою кроватку – забавное видео

Смешные попытки щенка отбить кроватку у кота позабавили Сеть – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (637)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210225/250995590/Smeshnye-popytki-schenka-otbit-krovatku-u-kota-pozabavili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

До последнего невозможно понять, кто же все-таки станет обладателем этого мягкого трона.

На кадрах видно, как щенок настойчиво пытается зубами сдвинуть с места свой лежак, который занял кот. В свою очередь, пушистого совсем ничего не смущает, и он гордо смотрит на замучившегося приятеля. Спустя долгие минуты стараний, песик все же получает обратно кроватку – коту все это надоедает, и он уходит. Однако через некоторое время ситуация снова повторилась, и можно увидеть, как щенок во второй раз пытается забрать себе лежак. Но теперь кот не бездействует, а атакует в ответ. В конце концов победа снова за песиком.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (637)
Теги:
Видео с животными, Собака, кошки, Вирусные видео, Смешные видео


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