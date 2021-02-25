"Будто на пищалку наступили": странный лай маленького песика рассмешил Сеть – видео

Кажется, хозяину стоит вызвать мастера по ремонту собак – у этой точно что-то сломалось.
На кадрах видно, как маленький пес сидит на стуле около стола и смотрит наверх, на хозяина. Судя по его выражению морды, он чем-то очень сильно недоволен. Это подтверждается его рычанием и лаем. Вот только лай у питомца очень необычный – он похож на звуки, издаваемые игрушкой-пищалкой, когда ту сжимаешь или наступаешь на нее. Пользователи Сети даже удивились, что собаки могут лаять таким образом. А вы знали?
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