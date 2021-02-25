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Будто на пищалку наступили: странный лай маленького песика рассмешил Сеть – видео

"Будто на пищалку наступили": странный лай маленького песика рассмешил Сеть – видео

photo: @gabe_labe / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (637)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/250998665.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210225/250998729/Budto-na-pischalku-nastupili-strannyy-lay-malenkogo-pesika-rassmeshil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, хозяину стоит вызвать мастера по ремонту собак – у этой точно что-то сломалось.

 

На кадрах видно, как маленький пес сидит на стуле около стола и смотрит наверх, на хозяина. Судя по его выражению морды, он чем-то очень сильно недоволен. Это подтверждается его рычанием и лаем. Вот только лай у питомца очень необычный – он похож на звуки, издаваемые игрушкой-пищалкой, когда ту сжимаешь или наступаешь на нее. Пользователи Сети даже удивились, что собаки могут лаять таким образом. А вы знали?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (637)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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