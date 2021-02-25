Кот помолился перед миской с водой и удивил соцсети – видео

Представители кошачьих никогда не перестанут удивлять всех необъяснимым поведением.
На кадрах видно, как кот сидит на подоконнике около миски с водой и пристально на нее смотрит, держа лапу над ней. Немного подумав, он опускает лапу в воду, после чего проводит ее по направлению от носа к левому плечу, а затем оттуда к правому плечу. Немного неправильно, но в целом похоже на движения при молитве. Пользователи Сети в шутку прозвали пушистого "котоликом".
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