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Кот помолился перед миской с водой и удивил соцсети – видео

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (638)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210225/251001314/Kot-pomolilsya-pered-miskoy-s-vodoy-i-udivil-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Представители кошачьих никогда не перестанут удивлять всех необъяснимым поведением.

 

На кадрах видно, как кот сидит на подоконнике около миски с водой и пристально на нее смотрит, держа лапу над ней. Немного подумав, он опускает лапу в воду, после чего проводит ее по направлению от носа к левому плечу, а затем оттуда к правому плечу. Немного неправильно, но в целом похоже на движения при молитве. Пользователи Сети в шутку прозвали пушистого "котоликом".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (638)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки


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