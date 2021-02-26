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Золотистый ретривер приревновал хозяйку к игрушечному щенку – забавное видео

Золотистый ретривер приревновал свою хозяйку к игрушечному щенку – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (640)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210226/251006992/Zolotistyy-retriver-prirevnoval-svoyu-khozyayku-k-igrushechnomu-schenku--video.html

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Этот красавец слишком любит свою хозяйку, чтобы делить ее с другим питомцем!

На кадрах видно, как молодая девушка играет с игрушечным щенком, гладит его и говорит, какой он хороший мальчик. И игрушка это непростая – она и двигается, и лает, и хвостом виляет! Это ужасно не понравилось маленькому золотистому ретриверу, и он стал прижиматься к своей хозяйке, чтобы перенести внимание на себя. А когда девушка гладила игрушку, он старался убрать ее руку подальше и заставить погладить себя. В какой-то момент малыш даже начал лаять на щенка, который смог завоевать сердце его хозяйки.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (640)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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