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Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и растрогала Сеть – видео

Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и покорила Сеть – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (641)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210226/251007018/Sobaka-iz-priyuta-pridumala-sposob-privlekat-k-sebe-vnimanie-i-pokorila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Действия собаки настолько милые и продуманные, что ее сразу захочется забрать.

Это трогательное видео было опубликовано на популярном портале Reddit. По словам автора видео, пес по кличке Лео на протяжении дня собирает все теннисные мечи, которые найдет на территории приюта, и ждет посетителей. Когда кто-то подходит к нему, песик бросает теннисный мяч за забор, чтобы потенциальный новый хозяин с ним поиграл.

"Почему ты снимаешь? Брось ему чертов мяч!" – один за другим пишут в комментариях.

"Эта куча теннисных мячей – самое грустное, что я когда-либо видел", – отметил пользователь.

"Это так грустно. Я бы забрал его сразу", – пишет другой участник обсуждения.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (641)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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