Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и покорила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Действия собаки настолько милые и продуманные, что ее сразу захочется забрать.

Это трогательное видео было опубликовано на популярном портале Reddit. По словам автора видео, пес по кличке Лео на протяжении дня собирает все теннисные мечи, которые найдет на территории приюта, и ждет посетителей. Когда кто-то подходит к нему, песик бросает теннисный мяч за забор, чтобы потенциальный новый хозяин с ним поиграл.

"Почему ты снимаешь? Брось ему чертов мяч!" – один за другим пишут в комментариях.

"Эта куча теннисных мячей – самое грустное, что я когда-либо видел", – отметил пользователь.

"Это так грустно. Я бы забрал его сразу", – пишет другой участник обсуждения.

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