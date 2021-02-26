Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и покорила Сеть – видео

Это трогательное видео было опубликовано на популярном портале Reddit. По словам автора видео, пес по кличке Лео на протяжении дня собирает все теннисные мечи, которые найдет на территории приюта, и ждет посетителей. Когда кто-то подходит к нему, песик бросает теннисный мяч за забор, чтобы потенциальный новый хозяин с ним поиграл.
"Почему ты снимаешь? Брось ему чертов мяч!" – один за другим пишут в комментариях.
"Эта куча теннисных мячей – самое грустное, что я когда-либо видел", – отметил пользователь.
"Это так грустно. Я бы забрал его сразу", – пишет другой участник обсуждения.
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