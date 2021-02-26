Собака впервые в жизни столкнулась со стеклянным полом – видео ее реакции

Питомец явно не доверяет своей "летающей" хозяйке, поэтому он полагается лишь на инстинкты.
На кадрах видно, как девушка идет вместе со своей собакой-поводырем по музею. В одном из его залов есть стеклянной пол, под которым так же расположены экспонаты. Именно к нему пара и направляется. Несмотря на то, что хозяйка спокойно проходит вперед, пес решает довериться не глазам, а чему-то другому. В результате он, дрожа, идет по балкам, которые держат стекла, стараясь не ступить на прозрачное пространство.
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