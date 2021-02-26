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Собаке впервые в жизни столкнулась со стеклянным полом – видео ее реакции

Собака впервые в жизни столкнулась со стеклянным полом – видео ее реакции

photo: u/HanaWong / Reddit
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (642)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251008998.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210226/251009097/Sobaka-vpervye-v-zhizni-stolknulas-so-steklyannym-polom--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людей по всему миру

Питомец явно не доверяет своей "летающей" хозяйке, поэтому он полагается лишь на инстинкты.

На кадрах видно, как девушка идет вместе со своей собакой-поводырем по музею. В одном из его залов есть стеклянной пол, под которым так же расположены экспонаты. Именно к нему пара и направляется. Несмотря на то, что хозяйка спокойно проходит вперед, пес решает довериться не глазам, а чему-то другому. В результате он, дрожа, идет по балкам, которые держат стекла, стараясь не ступить на прозрачное пространство.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (642)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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