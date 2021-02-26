Росшие вместе коза и кошка показали, что значит настоящая любовь – видео

Неумелые попытки козы погладить кошку и ее взгляд на пушистую подругу бесценны.
Как рассказал автор видео, эта коза на последнем месяце беременности, и ее черная подруга проводит вместе с ней время, поддерживая. На кадрах видно, как коза встает на задние лапы и опирается на полку, где сидит кошка. С любовью глядя на маленькую подругу, она ее гладит своей ногой. Хоть получается и грубовато, но кошка довольна. И она, в свою очередь, тоже показывает козе любовь.
Смотрите на видео также:
- Собака и игуана показали, что значит настоящая любовь
- Любвеобильный кот пробил собаку на эмоции и покорил Сеть
- Любовь, как она есть – милейшее видео о чувствах животных