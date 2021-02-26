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Росшие вместе коза и кошка показали, что значит настоящая любовь – видео

Росшие вместе коза и кошка показали, что значит настоящая любовь – видео

photo: @dailymail / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (642)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251012143.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210226/251012184/Rosshie-vmeste-koza-i-koshka-pokazali-chto-znachit-nastoyaschaya-lyubov--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неумелые попытки козы погладить кошку и ее взгляд на пушистую подругу бесценны.

 

Как рассказал автор видео, эта коза на последнем месяце беременности, и ее черная подруга проводит вместе с ней время, поддерживая. На кадрах видно, как коза встает на задние лапы и опирается на полку, где сидит кошка. С любовью глядя на маленькую подругу, она ее гладит своей ногой. Хоть получается и грубовато, но кошка довольна. И она, в свою очередь, тоже показывает козе любовь.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (642)
Теги:
кошки, Вирусные видео, Видео с животными


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