Малыш увидел маму в новом платье, и его реакция бесценна – видео

Судя по взгляду малыша, он уже хорошо разбирается в стиле женщин, и этот ему явно не нравится.
Wore a dress and I don’t think my son approves pic.twitter.com/qsVSpv1oV8— B (@briiannaoliviaa) May 23, 2019
На видео мать сначала показывает сверху свое короткое красное платье с такой же красной обувью. Через секунду женщина поворачивает камеру в сторону сына, который смотрит на нее с явным неодобрением. Взгляд малыша и выражение его лица – вместо тысяч слов. Кроме того, он так мило машет головой, словно думает: "Мда, мама... Что же это за вкус у тебя такой!?"
Смотрите на видео также:
- Первое знакомство с сестренкой разбудило в малыше братские инстинкты
- Мама хотела положить малыша в кровать, но он оказался очень тяжелым
- Малыш что-то задумал у новогодней елки и обернулся с пугающей улыбкой на лице