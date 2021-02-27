Малыш увидел маму в новом платье, и его реакция бесценна – видео

Судя по взгляду малыша, он уже хорошо разбирается в стиле женщин, и этот ему явно не нравится.

Wore a dress and I don’t think my son approves pic.twitter.com/qsVSpv1oV8 — B (@briiannaoliviaa) May 23, 2019

На видео мать сначала показывает сверху свое короткое красное платье с такой же красной обувью. Через секунду женщина поворачивает камеру в сторону сына, который смотрит на нее с явным неодобрением. Взгляд малыша и выражение его лица – вместо тысяч слов. Кроме того, он так мило машет головой, словно думает: "Мда, мама... Что же это за вкус у тебя такой!?"

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