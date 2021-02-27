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Платье от Versace для топ-модели Наоми Кэмпбелл

Малыш увидел маму в новом платье, и его реакция бесценна – видео

© Sputnik / Levan Avlabreli
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210227/251016452/Malysh-uvidel-mamu-v-novom-plate-i-ego-reaktsiya-bestsenna--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Судя по взгляду малыша, он уже хорошо разбирается в стиле женщин, и этот ему явно не нравится.

На видео мать сначала показывает сверху свое короткое красное платье с такой же красной обувью. Через секунду женщина поворачивает камеру в сторону сына, который смотрит на нее с явным неодобрением. Взгляд малыша и выражение его лица – вместо тысяч слов. Кроме того, он так мило машет головой, словно думает: "Мда, мама... Что же это за вкус у тебя такой!?"

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, Дети, Смешные видео, Вирусные видео


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