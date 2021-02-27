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Ротвейлер

Очень сильно напортачившая собака всеми силами притворяется невиновной – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (645)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210227/251016553/Ochen-silno-naportachivshaya-sobaka-vsemi-silami-pritvoryaetsya-nevinovnoy--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Некоторые собаки что-то испортив, сразу же выдают себя виноватым взглядом, но эта хитрюга держится очень хорошо.

Naughty Dog Pretends To Not Know What He's DoneОпубликовано UNILAD Суббота, 1 июня 2019 г.

 

На кадрах видно, как по полу в гараже рассыпана почва для цветов. Она хранилась в нескольких тазиках, но сейчас они пусты, а один даже перевернут. Камера медленно поворачивается влево, где на скамейке лежит виновник хаоса – мило "спящий" ротвейлер. И разве что-то можно сказать этой лапочке? Спит ведь – значит, точно ничего не делал и не портил.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (645)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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