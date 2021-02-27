Очень сильно напортачившая собака всеми силами притворяется невиновной – забавное видео

Некоторые собаки что-то испортив, сразу же выдают себя виноватым взглядом, но эта хитрюга держится очень хорошо.
Naughty Dog Pretends To Not Know What He's DoneОпубликовано UNILAD Суббота, 1 июня 2019 г.
На кадрах видно, как по полу в гараже рассыпана почва для цветов. Она хранилась в нескольких тазиках, но сейчас они пусты, а один даже перевернут. Камера медленно поворачивается влево, где на скамейке лежит виновник хаоса – мило "спящий" ротвейлер. И разве что-то можно сказать этой лапочке? Спит ведь – значит, точно ничего не делал и не портил.
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