Обиженный пес высказал все эмоции вредному коту – забавное видео

На кадрах видно, как черный кот сидит на спинке дивана над псом и пристально на него смотрит. Неизвестно, что произошло между питомцами раньше, но пес смотрит на него обиженно, а затем начинать ворчать. Причем делает он это очень эмоционально, что выглядит довольно забавно и мило. А в конце, высказав все свои мысли, терьер гордо отворачивается и даже не смотрит на приятеля.
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