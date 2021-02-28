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Пес высказал всю накопленную злость обидевшему ему коту – забавное видео

Обиженный пес высказал все эмоции вредному коту – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (647)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210228/249143604/Obizhennyy-pes-vyskazal-vse-emotsii-vrednomu-kotu--zabavnoe-video.html

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Интересно было бы узнать, что он сказал обидчику, что в конце так демонстративно отвернулся.

На кадрах видно, как черный кот сидит на спинке дивана над псом и пристально на него смотрит. Неизвестно, что произошло между питомцами раньше, но пес смотрит на него обиженно, а затем начинать ворчать. Причем делает он это очень эмоционально, что выглядит довольно забавно и мило. А в конце, высказав все свои мысли, терьер гордо отворачивается и даже не смотрит на приятеля.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (647)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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