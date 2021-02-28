Счастливая собака выбежала играть в глубокий снег, но сразу пожалела – забавное видео

Зиму и снег любят многие, но помимо радости он иногда приносит довольно много проблем.
Опубликовано Christine Chady Четверг, 17 декабря 2020 г.
На кадрах видно, как собака по кличке Скарлет стоит очень близко к двери, ведущей на задний двор дома, и ждет, когда же ее откроют. Как только владелец питомца опускает ручку, Скарлет сразу же срывается с места и быстро бежит вперед, но после крыльца падает прямиком в глубокий снег. Через секунду она уже с трудом рвется обратно, возвращается обратно на крыльцо и отряхивается. Прогулка, видимо, отменяется.
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