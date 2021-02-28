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Кот решил запрыгнуть на аквариум, но просчитался и сломал себя – забавное видео

Кот решил запрыгнуть на аквариум, но просчитался и "сломал" себя – забавное видео

photo: @alexis_gina / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (647)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1c/251023761.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210228/251023801/Kot-reshil-zaprygnut-na-akvarium-no-proschitalsya-i-slomal-sebya--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ловушки на крыше аквариума он не ожидал, а справиться с ней было не так просто.

 

На кадрах видно, как кот сидит на краю кровати и готовится прыгнуть на стоящий неподалеку большой аквариум. Через секунду он уже летит наверх, приземляется, но сразу же "ломается". Дело в том, что хозяйка решила отучить питомца от этой привычки и положила на аквариум липкую бумагу. Не ожидавший такого кот сначала повертелся вокруг своей оси наверху, затем свалился, в панике прыгал с место на место и в конце концов завис, пытаясь освободить себя от оков.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (647)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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