Кот решил запрыгнуть на аквариум, но просчитался и "сломал" себя – забавное видео

Ловушки на крыше аквариума он не ожидал, а справиться с ней было не так просто.

На кадрах видно, как кот сидит на краю кровати и готовится прыгнуть на стоящий неподалеку большой аквариум. Через секунду он уже летит наверх, приземляется, но сразу же "ломается". Дело в том, что хозяйка решила отучить питомца от этой привычки и положила на аквариум липкую бумагу. Не ожидавший такого кот сначала повертелся вокруг своей оси наверху, затем свалился, в панике прыгал с место на место и в конце концов завис, пытаясь освободить себя от оков.

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