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За друга горой: малышка помогла собаке облаять соседского пса – смешное видео

Малышка помогла собаке облаять соседского пса и рассмешила Сеть – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (648)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210301/250187260/Malyshka-pomogla-sobake-oblayat-sosedskogo-psa-i-rassmeshila-Set--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Никакая опасность не страшна для этой смелой девочки, когда ее друг оказывается в беде.

 

На кадрах видно, как маленькая девочка стоит у забора вместе со своим черным мопсом. По ту сторону ограждения лает соседский белый пес. Собаки лают друг на друга, и малышка решает помочь своему другу. Она опускается на четвереньки и начинает лаять на соседского пса вместе с мопсом, что выглядит просто потрясающе.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (648)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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