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Жена подарила мужу долгожданного котенка, и его реакция бесценна – видео

Жена подарила мужу долгожданного котенка, и его реакция бесценна – видео

photo: @matyuchka / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251033734.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210301/251033770/Zhena-podarila-muzhu-dolgozhdannogo-kotenka-i-ego-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Его искренние эмоции, мимику и взрыв чувств не описать словами. Это любовь с первого взгляда.

 

На кадрах видно, как парень сидит на диване во время празднования своего дня рождения и получает от друзей и родных подарки. Один из них – в коробке от его жены. Не представляя, что там находится, мужчина поднимает крышку и видит там крохотного серого котенка, после чего сразу меняется в лице. По его глазам, мимике и объятиям с новым питомцем сразу понятно, что он невероятно счастлив. Кажется, с этого момента для друзей он будет вне зоны доступа.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео


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