Жена подарила мужу долгожданного котенка, и его реакция бесценна – видео

Его искренние эмоции, мимику и взрыв чувств не описать словами. Это любовь с первого взгляда.

На кадрах видно, как парень сидит на диване во время празднования своего дня рождения и получает от друзей и родных подарки. Один из них – в коробке от его жены. Не представляя, что там находится, мужчина поднимает крышку и видит там крохотного серого котенка, после чего сразу меняется в лице. По его глазам, мимике и объятиям с новым питомцем сразу понятно, что он невероятно счастлив. Кажется, с этого момента для друзей он будет вне зоны доступа.

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