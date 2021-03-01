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Домашние животные. Уличная кошка, обитающая у входа в одно из городских кафе

Заботливая кошка защищает морских свинок от соседского кота – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210301/251038404/Zabotlivaya-koshka-zaschischaet-morskikh-svinok-ot-sosedskogo-kota--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Многих зрителей позабавили растопыренные лапы разъяренной кошки во время бега за котом.

 

На кадрах видно, как на заднем дворе дома в просторной клетке, на газоне, сидят несколько морских свинок. Ближе к дому в наблюдательной позе сидит белая кошка, а рядом с клеткой стоит черный соседский кот. Он любопытно рассматривает непонятных созданий, шагая вокруг клетки, что не очень нравится кошке. Видимо, это ее взволновало, поэтому она побежала в сторону незваного гостя, готовая его хорошенько поцарапать. Но он оказался быстрее.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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