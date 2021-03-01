Заботливая кошка защищает морских свинок от соседского кота – видео

Многих зрителей позабавили растопыренные лапы разъяренной кошки во время бега за котом.
На кадрах видно, как на заднем дворе дома в просторной клетке, на газоне, сидят несколько морских свинок. Ближе к дому в наблюдательной позе сидит белая кошка, а рядом с клеткой стоит черный соседский кот. Он любопытно рассматривает непонятных созданий, шагая вокруг клетки, что не очень нравится кошке. Видимо, это ее взволновало, поэтому она побежала в сторону незваного гостя, готовая его хорошенько поцарапать. Но он оказался быстрее.
Смотрите на видео также:
- Не обижай моего друга: кот вцепился в сородича, ударившего собаку
- Попытка пса защитить хозяйку от змеи обернулась тотальным провалом
- Собака отважно защитила хозяина с дочкой от нападения лебедя