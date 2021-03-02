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Котенку впервые дали полакомиться омлетом – видео его забавной реакции

Котенку впервые дали попробовать омлет, и его реакция бесценна – видео

photo: @dailymai / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1a/250711746.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210302/250711807/Kotenku-vpervye-dali-poprobovat-omlet-i-ego-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

От такого изобилия необычных блюд в мисках у милого котенка, видимо, "снесло крышу".

 

На кадрах видно, как маленький котенок стоит перед своим "обеденным столом", на котором можно увидеть много разных блюд. Там и сухой корм, и влажный, и омлет, и еще что-то непонятное. Такое количество еды удивит любого. Но больше всего пушистому интересен омлет. Он нюхает его, подпрыгивает, танцует, потом снова нюхает и трогает, а затем снова прыгает и танцует. Котики – поистине странные существа.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (649)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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