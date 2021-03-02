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Кошка учит котенка воспитанности перед обедающими хозяевами – забавное видео

Кошка учит пушистого сына воспитанности перед обедающим хозяином – забавное видео

photo: @sophiarosey / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (651)
135622102
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250723630.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210302/250723668/Koshka-uchit-pushistogo-syna-vospitannosti-pered-obedayuschim-khozyainom--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Мама определенно не хочет, чтобы ее сын позорил честь семьи и нарушал правила этого дома.

 

На кадрах видно, как на диване лежит мужчина с тарелкой в руках и наслаждается своей едой. У его ног, на подушке, стоит котенок, взгляд которого направлен прямиком на вкусности. Разве может что-то его остановить? Может! Его мама. Сидящая внизу кошка, увидев, как он мешает хозяину, поднимается на задние лапы и начинает шлепать непоседу. Кажется, урок усвоен. Такие вот методы воспитания.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (651)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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