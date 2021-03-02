Кошка учит пушистого сына воспитанности перед обедающим хозяином – забавное видео

Мама определенно не хочет, чтобы ее сын позорил честь семьи и нарушал правила этого дома.
На кадрах видно, как на диване лежит мужчина с тарелкой в руках и наслаждается своей едой. У его ног, на подушке, стоит котенок, взгляд которого направлен прямиком на вкусности. Разве может что-то его остановить? Может! Его мама. Сидящая внизу кошка, увидев, как он мешает хозяину, поднимается на задние лапы и начинает шлепать непоседу. Кажется, урок усвоен. Такие вот методы воспитания.
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