Кошка учит пушистого сына воспитанности перед обедающим хозяином – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Мама определенно не хочет, чтобы ее сын позорил честь семьи и нарушал правила этого дома.

На кадрах видно, как на диване лежит мужчина с тарелкой в руках и наслаждается своей едой. У его ног, на подушке, стоит котенок, взгляд которого направлен прямиком на вкусности. Разве может что-то его остановить? Может! Его мама. Сидящая внизу кошка, увидев, как он мешает хозяину, поднимается на задние лапы и начинает шлепать непоседу. Кажется, урок усвоен. Такие вот методы воспитания.

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