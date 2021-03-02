Хитрый кот укусил собаку и ловко свалил все на хозяина – смешное видео

Несмотря на попытки хозяина оправдаться, он испытал на себе гнев обиженного питомца.
На кадрах видно, как на столе спиной к коту, который расположился на стуле, сидит собака породы сиба-ину. В какой-то момент хозяин трогает пушистого, а тот в ответ моментально кусает своего приятеля за хвост. Естественно, питомцу это не нравится, и он разъяренно разворачивается на обидчика. Вот только тот ловко сваливает все взглядом на хозяина, желая ему отомстить за то, что он его побеспокоил. Как ни странно, пес ему верит и бросается на убегающего парня.
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