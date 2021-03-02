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Хитрый кот укусил собаку и ловко свалил все на хозяина – смешное видео

Хитрый кот укусил собаку и ловко свалил все на хозяина – смешное видео

photo: @funnnydogs / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (651)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251046007.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210302/251046047/Khitryy-kot-ukusil-sobaku-i-lovko-svalil-vse-na-khozyaina--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Несмотря на попытки хозяина оправдаться, он испытал на себе гнев обиженного питомца.

 

На кадрах видно, как на столе спиной к коту, который расположился на стуле, сидит собака породы сиба-ину. В какой-то момент хозяин трогает пушистого, а тот в ответ моментально кусает своего приятеля за хвост. Естественно, питомцу это не нравится, и он разъяренно разворачивается на обидчика. Вот только тот ловко сваливает все взглядом на хозяина, желая ему отомстить за то, что он его побеспокоил. Как ни странно, пес ему верит и бросается на убегающего парня.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (651)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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