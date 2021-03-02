Двое хаски доказали, что "сломаться" могут не только кошки – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Исправлять ситуацию и "чинить" питомцев придется хозяевам, сами они вряд ли справятся.

На кадрах видно, как посреди комнаты стоит хаски по кличке Кинг, а на его спине висит Эмджей. По словам хозяев, Кинг любит так шутить над подружкой, вставая под ней. В результате она не может сдвинуться и освободиться, поэтому ей остается висеть либо пока над ней сжалится друг, либо пока не вмешаются хозяева.

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