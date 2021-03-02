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Белка в лесу

Кот решил прогнать со двора белку, но быстро передумал – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (652)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210302/251050893/Kot-reshil-prognat-so-dvora-belku-no-bystro-peredumal--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот пушистый охранник не на ту хвостатую нарвался – будет уроком на всю оставшуюся жизнь.

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Публикация от Animals Doing Things (@animalsdoingthings)

На кадрах видно, как кот бежит по перилам на заднем дворе по направлению к белке, недавно спустившейся с дерева. Судя по всему, гостеприимностью он не отличается, так как настроен он довольно агрессивно. Вот только белка тоже непростая, в обиду дать себя она не готова, поэтому встречается пушистого парой ударов по морде. От такого он опешил и застыл на месте, не решаясь продолжать атаку.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (652)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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