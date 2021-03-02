Кот решил прогнать со двора белку, но быстро передумал – забавное видео

Этот пушистый охранник не на ту хвостатую нарвался – будет уроком на всю оставшуюся жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Animals Doing Things (@animalsdoingthings)

На кадрах видно, как кот бежит по перилам на заднем дворе по направлению к белке, недавно спустившейся с дерева. Судя по всему, гостеприимностью он не отличается, так как настроен он довольно агрессивно. Вот только белка тоже непростая, в обиду дать себя она не готова, поэтому встречается пушистого парой ударов по морде. От такого он опешил и застыл на месте, не решаясь продолжать атаку.

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