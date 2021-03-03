Попугай какаду отрывается под песню Витаса не в силах остановиться – потрясающее видео

Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.

Parrot Dancing to Vitas Опубликовано Vitas Четверг, 30 июля 2020 г.

На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.

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