Попугай какаду отрывается под песню Витаса не в силах остановиться – потрясающее видео

Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.
Parrot Dancing to Vitas
Опубликовано Vitas Четверг, 30 июля 2020 г.
На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.
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