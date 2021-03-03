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Какаду

Попугай какаду отрывается под песню Витаса не в силах остановиться – потрясающее видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (652)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210303/249232290/Popugay-kakadu-otryvaetsya-pod-pesnyu-Vitasa-ne-v-silakh-ostanovitsya--potryasayuschee-video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.

Parrot Dancing to Vitas

 

Опубликовано Vitas Четверг, 30 июля 2020 г.

 

На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (652)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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