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Котов застали за очень ленивой и монотонной дракой – забавное видео

Очень ленивая и осторожная драка кошек развеселила соцсети – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (653)
3596330
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/01/249593250.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210303/249593338/Ochen-lenivaya-i-ostorozhnaya-draka-koshek-razveselila-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.

 

На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (653)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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