Заботливый пес помогает незрячему сородичу безопасно спускаться по лестнице – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

С таким надежным другом ему никакие беды не страшны и все трудности нипочем.

На кадрах видно, как собака породы немецкий боксер спускается по краю лестницы вместе со своим маленьким хвостатым приятелем, который лишен возможности видеть. Заботливый питомец всеми силами дает понять другу, что находится рядом и впереди безопасно. Кроме того, он не спешит, чтобы не создавать трудностей незрячему товарищу, и постоянно оглядывается, чтобы убедиться, что все в порядке.

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