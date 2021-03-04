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Щенок золотистого ретривера

Любвеобильный щенок поцеловал хозяйку в ответ на ласку и умилил Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (654)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210304/248943219/Lyubveobilniy-Schenok-potseloval-khozyayku-v-otvet-na-lasku-i-umilil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Поцеловав крохотного питомца в лоб, девушка явно ожидала подобной милейшей реакции.

На кадрах видно, как щенок ретривера лежит перед девушкой и мило смотрит на нее. Девушка же в это время целует его лобик и отклоняется назад. Секунду спустя питомец тянется ко лбу хозяйки и облизывает его, словно целуя в ответ, что вызывает улыбку на лице у девушки. И так повторяется еще несколько раз.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (654)
Теги:
Собака, домашние животные, забавные случаи

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