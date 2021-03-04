Любвеобильный щенок поцеловал хозяйку в ответ на ласку и умилил Сеть – видео

На кадрах видно, как щенок ретривера лежит перед девушкой и мило смотрит на нее. Девушка же в это время целует его лобик и отклоняется назад. Секунду спустя питомец тянется ко лбу хозяйки и облизывает его, словно целуя в ответ, что вызывает улыбку на лице у девушки. И так повторяется еще несколько раз.
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