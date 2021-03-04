Попугай какаду зажигательно танцует с девушками-ветеринарами – потрясающее видео

Этот пернатый самец точно знает, как стать любимчиком прекрасной половины человечества.

На кадрах видно, как попугай какаду по кличке Сидней танцует на ветеринарном столе в окружении девушек-врачей. Они же зажигают вместе с ним под музыку, играющую на фоне. Пернатый определенно поднял им настроение, и это неудивительно, что они рады и смеются. Зажигать с таким красавчиком – одно удовольствие!

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