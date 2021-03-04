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Веселый попугай какаду зажигательно танцует с девушками-ветеринарами – видео

Попугай какаду зажигательно танцует с девушками-ветеринарами – потрясающее видео

photo: u/rOreos_ / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (653)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210304/249157369/popugay-kakadu-zazhigatelno-tantsuet-s-devushkami-veterinarami--potryasayuschee-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот пернатый самец точно знает, как стать любимчиком прекрасной половины человечества.

На кадрах видно, как попугай какаду по кличке Сидней танцует на ветеринарном столе в окружении девушек-врачей. Они же зажигают вместе с ним под музыку, играющую на фоне. Пернатый определенно поднял им настроение, и это неудивительно, что они рады и смеются. Зажигать с таким красавчиком – одно удовольствие!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (653)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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