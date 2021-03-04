Попугай какаду зажигательно танцует с девушками-ветеринарами – потрясающее видео

Этот пернатый самец точно знает, как стать любимчиком прекрасной половины человечества.
На кадрах видно, как попугай какаду по кличке Сидней танцует на ветеринарном столе в окружении девушек-врачей. Они же зажигают вместе с ним под музыку, играющую на фоне. Пернатый определенно поднял им настроение, и это неудивительно, что они рады и смеются. Зажигать с таким красавчиком – одно удовольствие!
Смотрите на видео также:
- Попугай какаду отрывается под песню Витаса не в силах остановиться
- Влюбленные попугаи устроили настоящее шоу в зоомагазине и развеселили всех
- Попугай заливается злобным смехом, от которого становится жутко