"В чем смысл жизни?": взгляд задумавшегося о бытии кота покорил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неужели весь смысл жизни во вкусном корме и ночном тыгыдыке? Или, может, в чем-то большем?

На кадрах видно, как кот лежит на своем лежаке с высокими краями и, опираясь на них, смотрит на автоматическую игрушку, стоящую рядом. Точнее, его глаза направлены в ее сторону, а взгляд… Взгляд полон печали и грусти, и нигде не сосредоточен. Этот питомец словно за одну секунду познал всю жизнь. Или, наоборот, пока ничего не понимает и ищет ответы.

Многие пользователи Сети отметили, что им захотелось обнять этого пушистика, чтобы поддержать. В комментариях даже появился певец Дима Билан, отметив, что "обожает" этого питомца за его потрясающую мордашку.

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