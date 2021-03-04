13:53 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
В чем смысл жизни?: взгляд задумавшегося о бытии кота покорил Сеть – видео

"В чем смысл жизни?": взгляд задумавшегося о бытии кота покорил Сеть – видео

photo: @samahumor / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (654)
146 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251067917.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210304/251067953/V-chem-smysl-zhizni-vzglyad-zadumavshegosya-o-bytii-kota-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неужели весь смысл жизни во вкусном корме и ночном тыгыдыке? Или, может, в чем-то большем?

 

На кадрах видно, как кот лежит на своем лежаке с высокими краями и, опираясь на них, смотрит на автоматическую игрушку, стоящую рядом. Точнее, его глаза направлены в ее сторону, а взгляд… Взгляд полон печали и грусти, и нигде не сосредоточен. Этот питомец словно за одну секунду познал всю жизнь. Или, наоборот, пока ничего не понимает и ищет ответы.

Многие пользователи Сети отметили, что им захотелось обнять этого пушистика, чтобы поддержать. В комментариях даже появился певец Дима Билан, отметив, что "обожает" этого питомца за его потрясающую мордашку.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (654)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться