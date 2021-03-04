Пес изо всех сил пытался не уснуть и умилил Сеть – забавное видео

Разве можно оставить хозяев хоть на минуту без присмотра?! Вдруг они будут обедать без него!

На кадрах видно, как собака сидит между своими хозяевами на диване и смотрит куда-то в пустоту. Глаза его медленно закрываются, желая отправить песика в мир грез, но вот он засыпать не спешит. Бороться с чувством сонливости трудно, но песик старается. Когда кажется, что вот он провалился в сон, питомец тут же открывает глаза и вздрагивает. В конце концов он решает чуточку прилечь и недовольно ворчит.

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