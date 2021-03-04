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Пес изо всех сил пытался не уснуть и умилил Сеть – забавное видео

Пес изо всех сил пытался не уснуть и умилил Сеть – забавное видео

photo: @andreakberd / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (655)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251069562.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210304/251069599/Pes-izo-vsekh-sil-pytalsya-ne-usnut-i-umilil-Set--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Разве можно оставить хозяев хоть на минуту без присмотра?! Вдруг они будут обедать без него!

 

На кадрах видно, как собака сидит между своими хозяевами на диване и смотрит куда-то в пустоту. Глаза его медленно закрываются, желая отправить песика в мир грез, но вот он засыпать не спешит. Бороться с чувством сонливости трудно, но песик старается. Когда кажется, что вот он провалился в сон, питомец тут же открывает глаза и вздрагивает. В конце концов он решает чуточку прилечь и недовольно ворчит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (655)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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