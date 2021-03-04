Парня отправили в магазин купить корм собаке, но он принес нечто интереснее – милое видео

Его эмоции, улыбка и восхищение своей покупкой бесценны – жена точно не будет ругаться.

На кадрах видно, как девушка сидит в машине вместе с ребенком, а снаружи подходит ее муж и открывает багажник, чтобы положить туда покупки. По ее словам, она отправила мужа в магазин купить только одну вещь – корм для собаки. Загрузив все в багажник, парень идет садится за руль и, открывая дверь, с лучезарной улыбкой говорит: "Я купил утку". Затем со словами о том, какой же утенок милый, он открывает коробочку, достает прекрасное создание и целует его.

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