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Парня отправили в магазин купить корм собаке, но он принес нечто интереснее – милое видео

Парня отправили в магазин купить корм собаке, но он принес нечто интереснее – милое видео

photo: @stephaniemchatton / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (656)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251071083.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210304/251071137/Parnya-otpravili-v-magazin-kupit-korm-sobake-no-on-prines-nechto-interesnee--miloe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Его эмоции, улыбка и восхищение своей покупкой бесценны – жена точно не будет ругаться.

 

На кадрах видно, как девушка сидит в машине вместе с ребенком, а снаружи подходит ее муж и открывает багажник, чтобы положить туда покупки. По ее словам, она отправила мужа в магазин купить только одну вещь – корм для собаки. Загрузив все в багажник, парень идет садится за руль и, открывая дверь, с лучезарной улыбкой говорит: "Я купил утку". Затем со словами о том, какой же утенок милый, он открывает коробочку, достает прекрасное создание и целует его.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (656)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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