Собака показала "щенячьи глазки" перед визитом к ветеринару и умилила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Попытки малышки отговорить хозяина от визита к доктору настолько милые, что тронут сердце любого человека.

Эту милашку по кличке Молли привезли на осмотр к ветеринару без предупреждения. На кадрах видно, как собака сидит под передним пассажирским сиденьем рядом с хозяином и смотрит на него щенячьими глазками. Она понимает, что сейчас предстоит визит к нелюбимому ветеринару и всеми силами, скуля, старается переубедить мужчину идти на этот шаг. Спустя минуту молчания хозяин спрашивает Молли: "Поехали домой?" И радости питомца от этих слов нет предела.

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