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Собака осознала, что ее привезли к ветеринару – видео бесценной реакции питомца

Собака показала "щенячьи глазки" перед визитом к ветеринару и умилила Сеть – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (658)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/248849584/Sobaka-pokazala-schenyachi-glazki-pered-vizitom-k-veterinaru-i-umilila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Попытки малышки отговорить хозяина от визита к доктору настолько милые, что тронут сердце любого человека.

Эту милашку по кличке Молли привезли на осмотр к ветеринару без предупреждения. На кадрах видно, как собака сидит под передним пассажирским сиденьем рядом с хозяином и смотрит на него щенячьими глазками. Она понимает, что сейчас предстоит визит к нелюбимому ветеринару и всеми силами, скуля, старается переубедить мужчину идти на этот шаг. Спустя минуту молчания хозяин спрашивает Молли: "Поехали домой?" И радости питомца от этих слов нет предела.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (658)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака

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