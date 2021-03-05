Собака показала "щенячьи глазки" перед визитом к ветеринару и умилила Сеть – видео

Эту милашку по кличке Молли привезли на осмотр к ветеринару без предупреждения. На кадрах видно, как собака сидит под передним пассажирским сиденьем рядом с хозяином и смотрит на него щенячьими глазками. Она понимает, что сейчас предстоит визит к нелюбимому ветеринару и всеми силами, скуля, старается переубедить мужчину идти на этот шаг. Спустя минуту молчания хозяин спрашивает Молли: "Поехали домой?" И радости питомца от этих слов нет предела.
Смотрите на видео также:
-
Очень сильно напортачившая собака всеми силами притворяется невиновной
-
Собака впервые в жизни столкнулась со стеклянным полом
-
Собака из приюта придумала способ привлекать к себе внимание и покорила Сеть