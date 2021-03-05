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Мужчина нашел в саду яйца размером с ноготок и сотворил настоящее чудо – видео

Мужчина нашел у себя в саду яйца размером с ноготок и сотворил чудо – видео

photo: A Chick Called Albert / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (658)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/251074535/Muzhchina-nashel-u-sebya-v-sadu-yaytsa-razmerom-s-nogotok-i-sotvoril-chudo--video.html

Это трогательная история о человечности, добре, желании спасти чужую жизнь любой ценой, и мужчина заслуживает уважения за все свои старания

Автор этого видео нашел у себя в саду разрушенное гнездо неизвестной птицы. Сначала он подумал, что в нем ничего нет, но потом заметил крохотные яйца, размером не больше ногтя. Тогда мужчина понял, что еще не родившиеся птенцы уже обречены, и решил попробовать их спасти.

Это было очень тяжело, потому что спаситель не знал, с кем имеет дело, однако через некоторое время из одного яйца вылупился маленький птенец. Мужчина даже не знал, чем его кормить и сколько ему нужно еды. К счастью, в его саду росли розы, а на них сидела тля. Именно ей автор видео и накормил птенца. К счастью, это сработало и малыш начал крепнуть.

Спустя какое-то время мужчина уже нашел и других насекомых, которые подходили малышу. С каждым днем птенец становился сильнее и больше. Со временем он начал покрываться перьями и уже совсем повзрослел. Наконец, когда уже взрослая птичка была готова улететь на свободу, мужчина ее отпустил.

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (658)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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