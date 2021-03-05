Мужчина нашел у себя в саду яйца размером с ноготок и сотворил чудо – видео

Автор этого видео нашел у себя в саду разрушенное гнездо неизвестной птицы. Сначала он подумал, что в нем ничего нет, но потом заметил крохотные яйца, размером не больше ногтя. Тогда мужчина понял, что еще не родившиеся птенцы уже обречены, и решил попробовать их спасти.

Это было очень тяжело, потому что спаситель не знал, с кем имеет дело, однако через некоторое время из одного яйца вылупился маленький птенец. Мужчина даже не знал, чем его кормить и сколько ему нужно еды. К счастью, в его саду росли розы, а на них сидела тля. Именно ей автор видео и накормил птенца. К счастью, это сработало и малыш начал крепнуть.

Спустя какое-то время мужчина уже нашел и других насекомых, которые подходили малышу. С каждым днем птенец становился сильнее и больше. Со временем он начал покрываться перьями и уже совсем повзрослел. Наконец, когда уже взрослая птичка была готова улететь на свободу, мужчина ее отпустил.