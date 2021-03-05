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Кот из приюта мешает сородичу показываться людям – забавное видео

Кот из приюта мешает сородичу показываться людям – забавное видео

photo: @lukiangel / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (660)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251075109.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/251075145/Kot-iz-priyuta-meshaet-sorodichu-pokazyvatsya-lyudyam--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистый милашка так и хочет привлечь к себе побольше внимания, от чего его сразу же хочется забрать.

 

На кадрах видно, как девушка подходит к одной из комнат в приюте для кошек, которая огорожена стеклом. Внутри на двух лапах стоит котик, который взглядом так и просит забрать его с собой. Когда рядом с ним поднимается другой пушистый, он сразу же опускает приятеля лапами вниз, чтобы никто не успел его увидеть. При второй попытке малыша подняться, котик закрывает его мордочку лапами, но опустить уже не получается.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (660)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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