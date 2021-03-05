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От любви до ненависти один лизь: кот зацеловал хозяина, но потом передумал – видео

От любви до ненависти один лизь: кот зацеловал хозяина, но потом передумал – видео

photo: @moeforyou_ / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (660)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251075186.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/251075225/Ot-lyubvi-do-nenavisti-odin-liz-kot-zatseloval-khozyaina-no-potom-peredumal--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Может быть ему не понравился вкус хозяина? Или запах? Или взгляд? Нам никогда не понять кошек.

 

На кадрах видно, как кот сидит на столе и к нему наклоняется мужчина. Питомец "целует" хозяина, облизывая его лоб, от чего тот стоит с улыбкой на лице. Однако через секунду кот меняется в настроении и пытается укусить мужчину. Естественно, это ему не нравится, поэтому он меняется в лице и смотрит на питомца с обидой и злостью. Этим он навлекает на себя еще одну беду – теперь питомец бьет его по лицу лапой. Несколько раз.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (660)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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