От любви до ненависти один лизь: кот зацеловал хозяина, но потом передумал – видео

Может быть ему не понравился вкус хозяина? Или запах? Или взгляд? Нам никогда не понять кошек.

На кадрах видно, как кот сидит на столе и к нему наклоняется мужчина. Питомец "целует" хозяина, облизывая его лоб, от чего тот стоит с улыбкой на лице. Однако через секунду кот меняется в настроении и пытается укусить мужчину. Естественно, это ему не нравится, поэтому он меняется в лице и смотрит на питомца с обидой и злостью. Этим он навлекает на себя еще одну беду – теперь питомец бьет его по лицу лапой. Несколько раз.

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