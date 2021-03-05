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Кот держит в страхе большого пса и не дает ему выйти погулять – смешное видео

Кот держит в страхе большого пса и не дает ему выйти погулять – смешное видео

photo: @vickinotari / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (662)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/05/251077350.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/251077395/Kot-derzhit-v-strakhe-bolshogo-psa-i-ne-daet-emu-vyyti-pogulyat--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец отчаянно просит у хозяйки помочь ему обуздать пушистого зверя, но та лишь смотрит!

 

На кадрах видно, как как пес стоит на верху лестницы, посередине которой сидит кот, и хочет оттуда спуститься, потому что хозяйка зовет его гулять. По его эмоциям и виляющему хвосту видно, что ему уже не терпится выйти на улицу, но вот только есть одна проблемка – охраняющий спуск злой кот. Несмотря на то, что пушистый не проявляет никакой агрессии, пес не может найти в себе силы пройти мимо него и беспокойно ходит туда-сюда. Хоть на видео он так и не спустился вниз, по словам хозяйки, это все же произошло чуть позже.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (662)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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