Кот держит в страхе большого пса и не дает ему выйти погулять – смешное видео

Питомец отчаянно просит у хозяйки помочь ему обуздать пушистого зверя, но та лишь смотрит!

На кадрах видно, как как пес стоит на верху лестницы, посередине которой сидит кот, и хочет оттуда спуститься, потому что хозяйка зовет его гулять. По его эмоциям и виляющему хвосту видно, что ему уже не терпится выйти на улицу, но вот только есть одна проблемка – охраняющий спуск злой кот. Несмотря на то, что пушистый не проявляет никакой агрессии, пес не может найти в себе силы пройти мимо него и беспокойно ходит туда-сюда. Хоть на видео он так и не спустился вниз, по словам хозяйки, это все же произошло чуть позже.

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