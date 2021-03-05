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Кошка впервые увидела татуировку на руке хозяйки – видео ее реакции

Кошка впервые увидела татуировку на руке хозяйки – видео ее реакции

photo: @kaylynleroy / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (661)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/05/251078377.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210305/251078434/Koshka-vpervye-uvidela-tatuirovku-na-ruke-khozyayki--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Заботливый питомец явно отличается чистоплотностью, но помочь хозяйке не получается.

 

На кадрах видно, как девушка лежит на кровати, а рядом сидит ее кошка. На руке у хозяйки виднеется татуировка в форме розы. По словам девушки, питомец увидел ее в первый раз. Пушистый смотрит на рисунок внимательно, иногда наклоняя голову в разные стороны, а также пытается его пощупать. Попытки "убрать" татуировку лапой или когтями тоже не заканчиваются успехом. Как отметила девушка, теперь на ее руке, помимо татуировки, еще и куча царапин.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (661)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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