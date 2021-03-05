Кошка впервые увидела татуировку на руке хозяйки – видео ее реакции

Заботливый питомец явно отличается чистоплотностью, но помочь хозяйке не получается.

На кадрах видно, как девушка лежит на кровати, а рядом сидит ее кошка. На руке у хозяйки виднеется татуировка в форме розы. По словам девушки, питомец увидел ее в первый раз. Пушистый смотрит на рисунок внимательно, иногда наклоняя голову в разные стороны, а также пытается его пощупать. Попытки "убрать" татуировку лапой или когтями тоже не заканчиваются успехом. Как отметила девушка, теперь на ее руке, помимо татуировки, еще и куча царапин.

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