Лебеди решили атаковать хрупкую девушку, но они не на ту напали – забавное видео

На кадрах видно, как два черных лебедя выходят из воды на берег и направляются к девушке, взмахивая крыльями. Недолго думая, та хватает обоих за шею, разворачивает клювом в другую сторону и ведет их обратно к воде. Они пытаются дать отпор, но вырваться им никто не дает. Когда девушка оставляет их в покое и уходит, лебеди вновь выходят на берег, но нападать снова уже не рискуют.
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