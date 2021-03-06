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Лебеди решили атаковать девушку, но они не на ту напали – забавное видео

Лебеди решили атаковать хрупкую девушку, но они не на ту напали – забавное видео

photo: World Wide Web / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/248693693/Lebedi-reshili-atakovat-khrupkuyu-devushku-no-oni-ne-na-tu-napali--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, девушка показала птицам, кто в этом парке главный, и завоевала их уважение.

На кадрах видно, как два черных лебедя выходят из воды на берег и направляются к девушке, взмахивая крыльями. Недолго думая, та хватает обоих за шею, разворачивает клювом в другую сторону и ведет их обратно к воде. Они пытаются дать отпор, но вырваться им никто не дает. Когда девушка оставляет их в покое и уходит, лебеди вновь выходят на берег, но нападать снова уже не рискуют.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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