Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

На кадрах видно, как ретривер заходит в комнату к своим щенкам. Семеро малышей, которым всего 8 недель, не могут сдержать эмоций и со всех сторон окружают маму. Казалось бы, все так мило, но собаке так не кажется – вмиг она останавливается, рычит и лает на своих малышей. Те сразу умолкают, расходятся по разным местам и молча лежат. Особо смелый щенок получает вторую порцию лая и тоже успокаивается.
Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели. Неудивительно! Такому воспитанию многие люди позавидуют.
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