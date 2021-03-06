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Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

photo: Sent from Heaven / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (662)
4892191
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/249639163/Sobaka-za-sekundu-uspokoila-semerykh-buynykh-schenkov-i-udivila-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Родительские навыки этого ретривера невероятны, любая мама позавидует такому умению успокаивать детей!

На кадрах видно, как ретривер заходит в комнату к своим щенкам. Семеро малышей, которым всего 8 недель, не могут сдержать эмоций и со всех сторон окружают маму. Казалось бы, все так мило, но собаке так не кажется – вмиг она останавливается, рычит и лает на своих малышей. Те сразу умолкают, расходятся по разным местам и молча лежат. Особо смелый щенок получает вторую порцию лая и тоже успокаивается.

Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели. Неудивительно! Такому воспитанию многие люди позавидуют.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (662)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака

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