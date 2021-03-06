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Приложение, которое умеет оживлять людей на фотографиях, взорвало Сеть – видео

Приложение, которое умеет оживлять людей на фотографиях, взорвало Сеть – видео

photo: @thomasflanigan_ / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/251085858/Prilozhenie-kotoroe-umeet-ozhivlyat-lyudey-na-fotografiyakh-vzorvalo-Set--video.html

Выглядят лица настолько естественно, будто их по-настоящему снимали на видео, что поистине удивило многих пользователей

Теперь увидеть своих предков "вживую" можно, даже если вы никогда их не видели или видели очень давно.

 

Социальные сети захлестнули видео с оживленными фотографиями предков, сделанных с помощью специального приложения. На одном из таких видео парень показывает своих дедушек и бабушек в нескольких поколениях. На кадрах видно, как лица со старых фотографий буквально оживают: глаза моргают, голова немного двигается, появляется улыбка на лице. И выглядит все это настолько естественно, будто и не фотография вовсе, а настоящее видео.

Пользователи отметили, что это видео пробивает на эмоции, хоть на фотографиях и чужие родственники. Многие назвали возможность "оживлять" фотографии немного пугающей, но в то же время удивительно интересной.

Само приложение называется MyHeritage. Бесплатных попыток "оживить" фотографии в нем всего несколько. Как рассказали разработчики, из-за взрыва интереса к приложению оно может временами зависать и не работать, а также могут возникать трудности при регистрации.

Теги:
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