Приложение, которое умеет оживлять людей на фотографиях, взорвало Сеть – видео

Теперь увидеть своих предков "вживую" можно, даже если вы никогда их не видели или видели очень давно.

Социальные сети захлестнули видео с оживленными фотографиями предков, сделанных с помощью специального приложения. На одном из таких видео парень показывает своих дедушек и бабушек в нескольких поколениях. На кадрах видно, как лица со старых фотографий буквально оживают: глаза моргают, голова немного двигается, появляется улыбка на лице. И выглядит все это настолько естественно, будто и не фотография вовсе, а настоящее видео.

Пользователи отметили, что это видео пробивает на эмоции, хоть на фотографиях и чужие родственники. Многие назвали возможность "оживлять" фотографии немного пугающей, но в то же время удивительно интересной.

Само приложение называется MyHeritage. Бесплатных попыток "оживить" фотографии в нем всего несколько. Как рассказали разработчики, из-за взрыва интереса к приложению оно может временами зависать и не работать, а также могут возникать трудности при регистрации.