Девушка решила спрятаться от песика во время прогулки – видео его трогательной реакции

Глядя на его эмоции, страшно подумать, что кто-то вправду может так бросить своих питомцев.
На кадрах видно, как девушка со своим песиком породы бульдог гуляет по парку без поводка. Когда питомец отходит на небольшое расстояние, девушка прячется за деревянной преградой неподалеку и смотрит через камеру, направленную в щель. Развернувшись, питомец сразу же пугается и взволнованно осматривается. Нигде не увидев любимую хозяйку, он в панике начинает бежать в обратном направлении и, услышав ее смех, который она не может сдержать, радостно прыгает к ней.
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