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Девушка с парнем легли посреди стада коров, их реакция удивила Сеть – видео

Девушка с парнем легли посреди стада коров, их реакция удивила Сеть – видео

photo: @lexfreemyer / TikTok
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Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вопросительное "му-у-у" прозвучало так, будто коровы спрашивали, все ли с ними в порядке.

 

На кадрах видно, как парень и девушка лежат на снегу посреди стада коров, которые любопытно смотрят в их сторону. Сначала они стоят на расстоянии, а приблизиться решаются через некоторое время. Но подходят все же не вплотную. Чуть приблизившись, коровы издают вопросительное "му-у-у", на что и обратили внимание пользователи, удивившись их любопытству. Позже одна из коров все же подошла поближе, убедилась, что с ребятами все в порядке и ушла.

Видео набрало более полутора миллиона просмотров и почти полмиллиона лайков.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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