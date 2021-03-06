Девушка с парнем легли посреди стада коров, их реакция удивила Сеть – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вопросительное "му-у-у" прозвучало так, будто коровы спрашивали, все ли с ними в порядке.

На кадрах видно, как парень и девушка лежат на снегу посреди стада коров, которые любопытно смотрят в их сторону. Сначала они стоят на расстоянии, а приблизиться решаются через некоторое время. Но подходят все же не вплотную. Чуть приблизившись, коровы издают вопросительное "му-у-у", на что и обратили внимание пользователи, удивившись их любопытству. Позже одна из коров все же подошла поближе, убедилась, что с ребятами все в порядке и ушла.

Видео набрало более полутора миллиона просмотров и почти полмиллиона лайков.

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