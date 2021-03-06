Курьер показал "лучшую часть" работы с клиентами-владельцами собак – видео

На такой работе любящему домашних животных наверняка захочется работать без выходных.
На кадрах видно, как курьер с посылкой в руках подходит к одному из домов, где его встречает собака породы бернская овчарка. Парень мигом располагает ее к себе, и через секунду питомец валяется на спине и требует его гладить. В ответ мужчина говорит, что хотел бы забрать его к себе или хотя бы остаться играть с ним весь день, но не может. В следующем видео его встречают уже три золотистых ретривера, один из которых приносит теннисный мяч, требуя игры.
Не всегда собаки встречаются добрые, но у курьера быстро получается найти с ними общий язык, медленно заслуживая доверия. Одного из таких питомцев в конце видео он даже просит "не откусывать руку".
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