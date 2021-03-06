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Собака породы бульмастиф

Курьер показал "лучшую часть" работы с клиентами-владельцами собак – видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (664)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/251088145/Kurer-pokazal-luchshuyu-chast-raboty-s-klientami-vladeltsami-sobak--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На такой работе любящему домашних животных наверняка захочется работать без выходных.

 

На кадрах видно, как курьер с посылкой в руках подходит к одному из домов, где его встречает собака породы бернская овчарка. Парень мигом располагает ее к себе, и через секунду питомец валяется на спине и требует его гладить. В ответ мужчина говорит, что хотел бы забрать его к себе или хотя бы остаться играть с ним весь день, но не может. В следующем видео его встречают уже три золотистых ретривера, один из которых приносит теннисный мяч, требуя игры.

Не всегда собаки встречаются добрые, но у курьера быстро получается найти с ними общий язык, медленно заслуживая доверия. Одного из таких питомцев в конце видео он даже просит "не откусывать руку".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (664)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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