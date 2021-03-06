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Девушка решила сыграть со своей рыбкой в крестики-нолики, результат удивил всех – видео

Девушка решила сыграть со своей рыбкой в крестики-нолики, итог удивил всех – видео

photo: @bettakiki / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (665)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/05/251088197.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/251088248/Devushka-reshila-sygrat-so-svoey-rybkoy-v-krestiki-noliki-itog-udivil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Злые люди скажут, что она поддавалась любимому питомцу, но мастерство рыбки неоспоримо.

 

На кадрах видно, как девушка стоит около аквариума, в которой плавает очень красивая маленькая рыбка, и рисует на нем маркером поле для игры в крестики-нолики. Первый ход за питомцем – рыбка подплывает к средней клетке наверху и останавливается. Там девушка и рисует крестик. После ее хода рыбка проплывает по полю, немного думает и останавливается в верхнем левом углу. Затем, снова проплывая вокруг поля, она останавливается в верхнем правом углу и побеждает.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (665)
Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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