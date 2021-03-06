Девушка решила сыграть со своей рыбкой в крестики-нолики, итог удивил всех – видео

Злые люди скажут, что она поддавалась любимому питомцу, но мастерство рыбки неоспоримо.

На кадрах видно, как девушка стоит около аквариума, в которой плавает очень красивая маленькая рыбка, и рисует на нем маркером поле для игры в крестики-нолики. Первый ход за питомцем – рыбка подплывает к средней клетке наверху и останавливается. Там девушка и рисует крестик. После ее хода рыбка проплывает по полю, немного думает и останавливается в верхнем левом углу. Затем, снова проплывая вокруг поля, она останавливается в верхнем правом углу и побеждает.

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